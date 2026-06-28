Patentes truchas, armas y un aguantadero narco: cayó banda que nunca robaba dos veces en el mismo pueblo

La Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario, fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, participaron de distintos procedimientos realizados en Rosario, Ibarlucea, Cañada de Gómez y Coronda, en el marco de un operativo vinculado a una investigación por robo calificado, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.

Como resultado de las medidas judiciales fueron detenidas dos personas, mientras que otras dos fueron trasladadas y notificadas por el delito de asociación ilícita.

La investigación se inició a partir de un robo calificado cometido en la localidad de Los Molinos y permitió establecer vínculos con una serie de hechos de similares características ocurridos en distintas localidades de la región.

A través de tareas de análisis criminal, intervenciones telefónicas, estudios de impactos de antenas y pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados, los investigadores lograron identificar a los presuntos integrantes de una asociación ilícita que tendría distintos niveles de organización y funciones específicas.

Según la investigación, algunos de sus miembros se encargaban de la ejecución de los hechos, mientras que otros cumplían tareas de logística, provisión de vehículos, obtención y cambio de patentes, suministro de armas y resguardo de los elementos sustraídos.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Capturas, Brigada Automotores, Unidad de Captura de Alto Perfil y División Canes Detectores, con la colaboración de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. En tanto que las requisas estuvieron a cargo de distintas direcciones del Servicio Penitenciario provincial.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, material estupefaciente y otros elementos de interés para la investigación. En uno de los domicilios allanados en Rosario, la intervención de la División Canes Detectores resultó clave para localizar dinero en efectivo y envoltorios con presunta cocaína ocultos en el interior de una vivienda.