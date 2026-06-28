Un joven de 18 años amenazaba a su madre con un hacha y un pico y lo redujeron con una Taser

El uso de la pistola Taser en un procedimiento realizado en zona sudoeste de la ciudad de Rosario permitió que efectivos policiales pudieran reducir y aprehender a un joven de 18 años que amenazaba con agredir a su madre con un hacha y un pico.





El operativo se llevó adelante la tarde del viernes en un domicilio de Cisnero al 6400, y estuvo a cargo de agentes de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.

“Yo no quiero usar la Taser, pero si usted no tira eso, pone en riesgo su vida, la mía, la de mi compañero y la de su familia. Tirá eso porque si no yo voy a usar la Taser. Hacela fácil, no te hagas verduguear”, le advirtió un suboficial del Grupo Táctico Multipropósito (GTM). El joven no depuso su actitud y recibió una descarga que lo dejó inmovilizado. “No la quería usar, pero no colaboró”, se le escucha decir al efectivo en el video.

Los efectivos que intervinieron en el operativo agotaron todos los medios persuasivos para que el atacante depusiera su actitud, ya que amenazaba con golpear a su madre. Por lo tanto, el suboficial hizo uso del dispositivo electrónico de inmovilización, a través de la pistola Taser.



Precisamente con el arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza, lograron reducir y aprehender al agresor.