Asaltaron un almacén dos veces en un minuto y arrancaron la caja fuerte con 160 mil pesos

Tres delincuentes robaron la caja fuerte de un almacén de barrio ubicado en pleno centro de Moreno y dos de ellos fueron detenidos, luego de un operativo cerrojo que permitió seguir sus movimientos mediante las cámaras de seguridad municipales hasta el barrio Puerta de Hierro, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 del domingo 21 de junio en un comercio situado sobre la calle Merlo al 2834, entre Libertador y España, en la zona bancaria de la ciudad y a una cuadra y media de la comisaría 1ra.

De acuerdo con la investigación, tres delincuentes armados con un arma blanca irrumpieron en el local y amenazaron al empleado. "Te pego un tiro, gato", le dijeron durante el asalto, mientras la víctima respondía desesperada: "Calmate, no tengo más, te lo juro".

En una primera instancia, los asaltantes sustrajeron el dinero de la caja registradora y parte de la mercadería. Sin embargo, tras retirarse del lugar regresaron segundos después y se apoderaron de una caja fuerte que contenía unos 160.000 pesos, para luego escapar.

Tras la denuncia, efectivos policiales analizaron las imágenes del Centro de Monitoreo municipal y establecieron que los sospechosos habían abordado un remís con el que se dirigieron hacia el barrio Puerta de Hierro, en Moreno Sur.

Con esa información, se montó un operativo cerrojo que culminó con la detención de dos de los presuntos autores, identificados como Gonzalo Rivadeneira, de 38 años, y Nicolás Ojeda, de 33, quienes fueron trasladados a la comisaría 1ª de Moreno.

Fuentes policiales señalaron que, durante el ingreso de los detenidos a la dependencia, se produjo una situación llamativa cuando el perro policial "Firulais", asignado a la custodia del acceso principal, comenzó a ladrarles e intentó morderlos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, cuyo titular es el fiscal Leandro Ventricelli, en una causa caratulada como "robo agravado por el uso de arma blanca y en poblado y en banda".

Según manifestó el propietario del comercio, quien posee una cadena de kioscos, este fue el quinto robo que sufrió durante el mismo mes.