Un operario cruzó sin mirar, fue atropellado por una moto y terminó debajo de una camioneta

Un operario que trabajaba en una obra de la vía pública resultó herido luego de cruzar de manera indebida una avenida y ser atropellado por una moto en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre.

A raíz del violento impacto, el hombre salió despedido varios metros, golpeó contra la vereda y terminó debajo de una camioneta estacionada. Pese a la espectacularidad del accidente, se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Santa María de las Conchas y Adolfo Leber, donde la víctima realizaba tareas junto a otros operarios.

Según quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), el trabajador se lanzó a cruzar la avenida sin advertir la circulación de una moto que avanzaba en dirección al centro de Tigre. El conductor del rodado no logró evitar la colisión y lo embistió de lleno.

Como consecuencia del impacto, el operario fue levantado por el aire, perdió el casco que llevaba colocado y cayó sobre el asfalto, donde fue arrastrado varios metros hasta impactar contra la vereda y quedar debajo de una camioneta.

Las imágenes permitieron que los operadores del COT activaran de inmediato el protocolo de emergencia y coordinaran el envío de los equipos de asistencia.

Al lugar arribaron médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes brindaron las primeras atenciones y trasladaron al trabajador a un hospital del municipio de San Martín, centro asistencial asignado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Del operativo también participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de la Dirección General de Tránsito y Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con la información oficial, el operario sufrió diversas lesiones producto del fuerte impacto, aunque se encuentra fuera de peligro.