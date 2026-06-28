Cayó preso pero siguió manejando un clan narco desde la cárcel: 15 detenidos y varios búnkers demolidos

La investigación se desarrolló como continuidad de las tareas iniciadas tras la detención de Fabián Luis Bravo, alias "Gordo Pey", considerado uno de los principales referentes del narcomenudeo en el partido de San Martín, quien permaneció prófugo durante aproximadamente dos años en una causa por homicidio vinculada a disputas territoriales derivadas del narcotráfico.

A pesar de encontrarse detenido, las tareas investigativas permitieron establecer que Bravo continuaba dirigiendo la estructura criminal desde su lugar de alojamiento, logrando identificar cinco inmuebles utilizados para el acopio, fraccionamiento y distribución de estupefacientes, además de individualizar a doce integrantes de la organización que cumplían diferentes funciones dentro de la maniobra delictiva.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía interviniente solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías y ejecutadas el pasado 24 de junio.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidas 15 personas, de las cuales 11 quedaron con pedido de conversión de aprehensión en detención, y se logró el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y elementos utilizados para la comercialización de drogas.

Entre los elementos incautados se destacan:

7.810 envoltorios de cocaína, con un peso total de 7.007 gramos.

834 envoltorios y cinco trozos compactos de marihuana, con un peso total de 5 kilogramos.

Una pistola calibre 9 mm.

Dos escopetas calibre 12, una de ellas con el cañón recortado, considerada arma de uso prohibido.

Un revólver calibre .32 Largo.

Diez teléfonos celulares.

Cuatro balanzas digitales.

Dinero en efectivo.

Elementos de corte, fraccionamiento y demás elementos de interés para la investigación.



La investigación continúa con el objetivo de establecer la totalidad de los integrantes de la estructura delictiva y determinar posibles conexiones con otras organizaciones dedicadas al comercio ilegal de estupefacientes.