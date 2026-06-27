Soldados armados, 13 búnkers de cocaína y una organización narco manejada por peruanos

La causa, tramitada ante el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, permitió identificar la estructura completa de la banda y derivó en la ejecución simultánea de 43 allanamientos en los partidos en Moreno, General Rodríguez y Lomas de Zamora, entre otras localidades del oeste y sur del Gran Buenos Aires.

Como resultado del operativo fueron detenidas y aprehendidas 30 personas vinculadas a la organización, entre ellas sus principales responsables, coordinadores logísticos, distribuidores y vendedores. La estructura criminal tenía un sistema de jerarquías y funciones bien diferenciadas que les permitían cubrir un territorio tan amplio.

En un operativo que contó con el apoyo de un dron, helicópteros y decenas de efectivos, identificaron 13 búnkers en “Puerta de Hierro” que por mandato judicial fueron demolidos en el acto.

Secuestraron 1.476,68 gramos de cocaína (distribuidos en 1.401 dosis fraccionadas, dos bolsas, 54 envoltorios y un trozo compacto), 25,6 gramos de Tussi (fraccionados en 15 envoltorios tipo ziploc), 4.360,47 gramos de marihuana, 281 gramos de sustancia de corte y estiramiento, y tres envoltorios de nylon y cinta vacíos, compatibles con el embalaje de lotes de sustancia.

A su vez, incautaron un revólver calibre 22 con número de serie 118266, un pistolón de doble caño superpuesto calibre 14.5 con número de serie 0330, una pistola marca Bersa modelo TPR 380 calibre .380 con número de serie L53375, un revólver calibre 22 con marca y numeración de serie suprimidas, y una pistola de marca y calibre a determinar. Asimismo, se incautaron 35 municiones de diversos calibres (entre ellos .380, 14.5, 9mm y 22).

Los delincuentes utilizaban los pasillos del barrio para ocultar las operaciones. A su vez, mantenían de forma permanente una guardia armada.

Los detenidos, que tenían entre 18 y 56 años, eran liderados por un capo peruano. Entre sus filas trabajaban tanto personas provenientes de Perú como argentinos.