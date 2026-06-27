Repartidores buscaban una moto robada en Villa Itatí y terminaron dejando a un chico de 15 años en el hospital

Cansados de la inseguridad, un grupo de repartidores salieron en busca de una motocicleta robada a un compañero mientras trabajaba en Villa Itatí. Con este objetivo, salieron en caravana por las calles de un barrio en busca de los delincuentes.

En el camino se encontraron a un chico de 15 años y a un amigo que, intrigados por la escena, sacaron el celular. Según el relato de las víctimas, uno de los motoqueros, completamente fuera de sí, empezó a gritarle para que borre una supuesta filmación.

Acto seguido, se le vinieron encima y lo golpearon salvajemente con un casco hasta dejarlo en el piso. Luego, uno de los repartidores lo habría pasado por arriba con la moto. A su vez, según relató la madre de la víctima, le habrían robado un casco, una gorra y un celular que pertenecía al abuelo, fallecido hace menos de un mes.

“Quiero que paguen todos los que participaron”, dijo desde el hospital el hombre, desesperado por la situación de su hijo que terminó en el hospital. Al denunciar el ataque en la policía pidió que no se los impute por robo sino por “intento de homicidio”.