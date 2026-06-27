Los “dealers del paredón”: manejaban la venta de cocaína en el barrio y tenían ropa de la policía

Les venían siguiendo la pista hace rato a partir de una serie de denuncias vecinales. Una cámara de seguridad y tareas de inteligencia policial, les permitieron detectar en vivo una venta al menudeo de cocaína.

Los “clientes” ya conocían el sistema: se acercaban a una esquina donde había un amplio paredón y los vendedores salían a su encuentro. Entre varios, armaban una ronda para disimular mientras el cabecilla les daba bolsitas de cocaína o marihuana.

Al allanarse, secuestraron un arma de fuego del tipo revolver calibre 22 marca Galand, con numeración E1683, (con Pedido de secuestro por ROBO), dos municiones calibre 22, 4 municiones calibre 32 largo, dos de 9 mm y una calibre 380. Además de la ropa policial, incautaron 170 envoltorios de cocaína (195 gr) y 213 envoltorios de marihuana (865 gr) además de 5 teléfonos celulares.

La Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas San Fernando los imputó por infracción a la Ley 23.737.