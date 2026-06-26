Robó en un almacén, quedó semidesnuda en un forcejeo y volvió para exigir que borren el video

Una mujer fue detenida en la ciudad santafesina de San Justo luego de robar dinero de la caja registradora de un comercio, protagonizar un violento forcejeo con la propietaria que la dejó semidesnuda y regresar dos horas más tarde para exigir que eliminaran las imágenes de las cámaras de seguridad que habían registrado el asalto.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.47, cuando la sospechosa ingresó al local con un camperón negro, un buzo gris y ambas capuchas colocadas. Tras pedir una bebida, esperó que la dueña del negocio se distrajera para abrir la caja registradora e intentar apoderarse de la recaudación.

La maniobra fue advertida por la comerciante, quien se abalanzó sobre la mujer para impedir el robo. En medio del forcejeo, ambas intercambiaron golpes de puño mientras la propietaria intentaba retenerla.

"Te estoy filmando, te estoy filmando", le gritaba la dueña del comercio mientras tironeaba del camperón de la sospechosa para evitar que escapara.

La intensidad del enfrentamiento hizo que la mujer perdiera parte de su ropa y quedara semidesnuda, con el torso descubierto. Tras recuperar parte de las prendas, escapó caminando mientras volvía a vestirse y lanzaba insultos.

Durante el forcejeo, la sospechosa alcanzó a golpear a la comerciante en la cabeza, quien respondió de la misma manera, según quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Cerca de las 10, la misma mujer regresó al comercio y, al ingresar al local, lanzó una advertencia a la propietaria: "Más vale que borres el video".

De acuerdo con las fuentes, la situación volvió a tornarse violenta y la sospechosa dañó uno de los vidrios del comercio. Finalmente, las personas que se encontraban en el lugar lograron retenerla hasta la llegada de efectivos policiales, que la demoraron y realizaron las actuaciones correspondientes.