Una mujer manejaba "la casita de la droga" y cayó con más de 100 dosis de cocaína en una cápsula

Una mujer de 30 años fue detenida durante una serie de allanamientos en Avellaneda, donde la Policía logró desarticular un punto de venta de estupefacientes y secuestró más de 100 dosis de cocaína, un arma de fuego, dinero y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Departamental y personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera de Avellaneda, con apoyo de efectivos de las comisarías Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta, además de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

La investigación fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Avellaneda y contó con órdenes de allanamiento libradas por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Fuentes policiales informaron que, tras tareas encubiertas, seguimientos, filmaciones y la realización de cinco procedimientos previos para acreditar la actividad ilícita, los investigadores lograron identificar a la presunta responsable del comercio de drogas y reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar los allanamientos.

Durante el operativo realizado en una vivienda de Hipólito Yrigoyen 68 fue aprehendida Victoria Sabrina Silva, sindicada como responsable de las maniobras investigadas. Además, fueron identificadas otras cinco personas que se encontraban en el lugar.

En ese inmueble los efectivos secuestraron un total de 37,4 gramos de cocaína distribuidos en distintos envoltorios, una cápsula naranja con 99 envoltorios de nylondos ,cucharas con restos de clorhidrato de cocaína, cinco balanzas de precisión, dos teléfonos celulares, una pistola calibre .22 marca Bersa con ocho municiones intactas y 38.000 pesos.

En la segunda vivienda allanada, ubicada en Irigoyen y Colón, se incautaron otros 5,9 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios.

Como resultado de ambos procedimientos, la Policía secuestró un total de 43,3 gramos de cocaína y logró desarticular por completo el punto de venta investigado.

Intervino en el caso el fiscal Sebastián González, titular de la UFI N° 4 de Avellaneda, quien avaló lo actuado y dispuso la aprehensión de Silva por infracción a la Ley 23.737.