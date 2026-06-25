Llegaron armados para recuperar una casa y le dispararon en la cabeza a un chico de 13 años

Cuatro hombres fueron detenidos tras haber baleado a un hombre y a un adolescente de 13 años en el cráneo durante una violenta pelea por la posesión de una vivienda en el barrio Aviación, partido bonaerense de San Fernando.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Junín al 3500, donde, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación con detonaciones de arma de fuego, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y encontraron heridos a Claudio Fabián Benítez, de 54 años, y a un menor de 13.

De acuerdo con las fuentes, Benítez presentaba una herida de arma de fuego en la zona dorsal, mientras que el adolescente sufrió un impacto en el cráneo que le provocó una fractura. El proyectil no llegó a ingresar en la cavidad craneana, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que las víctimas fueron atacadas durante una discusión con un grupo de hombres que reclamaba la propiedad de la vivienda.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad privada. En las imágenes se escuchan gritos, insultos y amenazas en medio de una pelea generalizada. "Esta es mi casa, yo no me voy a ir", dice uno de los involucrados, mientras otra persona responde: "Llamá a la policía". También se oye la frase "Tengo cámaras, gil", instantes antes de los disparos.

Tras el ataque, personal de la Policía Departamental y de la Comisaría 4ª de San Fernando realizó tareas investigativas, analizó las imágenes de las cámaras de seguridad y reunió testimonios que permitieron identificar a los presuntos autores y el vehículo utilizado para escapar, una camioneta Ford Ecosport.

Poco después, los efectivos interceptaron el rodado y detuvieron a Nahuel Alexander Acosta (18), señalado como el presunto autor de los disparos; Lautaro Alejandro Rodríguez (18), conductor del vehículo; Marcelo Alejandro Acosta (37), quien posee antecedentes penales; y David Emanuel Suárez (34), hermanastro de Acosta. Los tres últimos fueron imputados como partícipes necesarios del hecho. Durante el procedimiento, la policía secuestró el arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque.

La causa fue caratulada como "tentativa de homicidio" e interviene la Unidad Funcional de Instrucción de San Fernando, a cargo de la fiscal Lidia Osores Soler, quien dispuso las actuaciones de rigor mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del violento enfrentamiento.