Tienen entre 13 y 15 años, destrozaron a la vidriera de una concesionaria y robaron 3 mil dólares

Tres adolescentes de 13, 14 y 15 años fueron detenidos luego de romper a patadas la vidriera de una concesionaria de autos de la localidad bonaerense de City Bell, de donde robaron unos 3.000 dólares, llaves de motos, cascos y otros elementos de valor, mientras que un cuarto sospechoso logró escapar.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.15 en la agencia Ramolo Automotores, ubicada en Camino General Belgrano y 475, donde cuatro menores violentaron el frente del comercio para ingresar a robar.

Las cámaras de seguridad registraron el accionar de los delincuentes, quienes incluso intentaron llevarse una moto exhibida en el local. Sin embargo, no lograron ponerla en marcha y la abandonaron tirada en el piso antes de escapar.

Durante un patrullaje preventivo, efectivos de la Comisaría 10ª de City Bell advirtieron que uno de los vidrios del comercio había sido destrozado y observaron a cuatro sospechosos que huían a pie desde el lugar. Tras una breve persecución, lograron interceptar y aprehender a tres de ellos, de 13, 14 y 15 años, mientras que el cuarto escapó con una mochila que llevaba consigo.

Al realizar el relevamiento de los elementos sustraídos, el propietario del local denunció el faltante de aproximadamente 3.000 dólares en efectivo, tres cascos para motocicleta, llaves de motos y cinco autitos de colección, además de otros objetos del comercio.

La causa fue caratulada como "robo agravado por su comisión en poblado y en banda" y quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Plata, cuya titular, Sabrina Cladera, avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes.

En tanto, los investigadores continuaban con las tareas para identificar y localizar al cuarto implicado, quien permanece prófugo.