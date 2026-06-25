Agente de la PSA y viuda negra: drogó a un hombre de 64 años y le desvalijó el departamento

Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue detenida en el partido bonaerense de Ezeiza acusada de haber drogado y desvalijado a un hombre de 64 años al que había conocido a través de una aplicación de citas, en un hecho investigado bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

La detenida fue identificada como Lucía Fernanda Díaz Da Mota, de 31 años, quien se encontraba de licencia psiquiátrica al momento de su arresto y era intensamente buscada desde hacía dos meses por la Justicia, según informaron fuentes de la investigación.

El procedimiento estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, cuyos efectivos concretaron un allanamiento en el que se logró su detención y el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa.

Entre los objetos incautados se encuentran cuatro teléfonos celulares, seis relojes masculinos de alta gama, perfumes, dos valijas identificadas a nombre de la víctima, controles remotos, llaves de apertura y vestimenta femenina presuntamente relacionada con el hecho.

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 64 años que aseguró haber sido víctima de un robo luego de mantener un encuentro con la agente, a quien había conocido mediante la aplicación de citas Bumble, donde ambos realizaron “match” y coordinaron una salida.

Según las actuaciones judiciales, el encuentro se concretó el 26 de abril en un restaurante de la localidad de Monte Grande, donde cenaron antes de dirigirse al domicilio del hombre.

Registros fílmicos incorporados a la causa muestran a ambos ingresando al edificio cerca de la 1.30 de la madrugada. Posteriormente, ya en el departamento, habrían consumido una bebida que provocó que la víctima perdiera el conocimiento.

El hombre se despertó horas más tarde y advirtió el faltante de numerosos elementos de valor. En tanto, cámaras de seguridad del edificio registraron a la mujer saliendo del ascensor cerca de las 3.30, encapuchada, llevando una mochila, bolsos y una valija, tras lo cual abandonó el lugar a bordo de un vehículo.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación continúa con el objetivo de determinar si la detenida integra una organización dedicada a robos bajo la modalidad “viudas negras”, así como para establecer posibles vínculos con otros hechos similares ocurridos en distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.