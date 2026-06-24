Un chileno de 15 años asaltó a una jubilada de 89 en su casa y se escondió debajo de un auto

Un ladrón chileno de 15 años que tenía pedido de captura fue detenido junto a un joven de 19 años acusados de integrar una banda que irrumpió en la vivienda de una mujer de 89 años en la localidad bonaerense de Castelar Norte, partido de Morón. El operativo estuvo a cargo efectivos de la Policía Departamental y la Comisaría 7ma.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Cádiz al 2900, donde la víctima, identificada como Haide Bogado, se encontraba descansando cuando fue sorprendida por tres delincuentes que habían ingresado tras violentar la reja de una ventana.

Según la denuncia, uno de los asaltantes le tapó la boca con una mano mientras la iluminaba con una linterna y le exigía dinero. La mujer resultó ilesa.

A raíz de un llamado al 911, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), personal del Comando de Patrullas Morón y agentes de la Comisaría Séptima se dirigieron al lugar y desplegaron un operativo cerrojo.

Al arribar, los policías detectaron que el menor de 15 años estaba oculto debajo de un auto, a pocos metros de la vivienda asaltada. Fuentes del caso señalaron que el menor registraba un pedido de captura vigente.

En tanto, otro de los presuntos integrantes de la banda, identificado como Marcos Ramón Flores, de 19 años, fue localizado dentro de la propiedad. Al advertir la presencia policial intentó escapar por los techos junto a otros dos cómplices que lograron huir.

Tras una persecución, Flores fue aprehendido sobre el techo de una vivienda lindera ubicada en la misma cuadra.

Las fuentes indicaron que ambos detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°1 de Morón, en una causa caratulada como "Robo agravado por fractura de ventana en lugar habitado con participación de un menor".