Tiene 16 años, se mostraba armado y practicando tiro en un polígono: le encontraron un arsenal

Un adolescente de 16 años que exhibía armas de fuego y realizaba prácticas de tiro en videos publicados en redes sociales fue identificado por investigadores y quedó imputado luego de un allanamiento en su vivienda de la ciudad de La Plata, donde se secuestró un arsenal compuesto por 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones de distintos calibres. Las armas eran del padre y tenía la documentación.

La investigación se inició en el marco de la Mesa de Análisis de Eventos de Tiroteos en Establecimientos Educativos, un ámbito de trabajo conjunto entre áreas especializadas en ciberdelitos y fuerzas de seguridad, luego de detectarse publicaciones realizadas desde una cuenta de Instagram en las que el menor aparecía efectuando disparos en un aparente polígono de tiro.

Según informaron fuentes de la investigación, en otro de los registros audiovisuales el adolescente exhibía un revólver de gran calibre que extraía de un bolso transportado en una bicicleta.

A partir de tareas de inteligencia digital realizadas por la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, los investigadores lograron establecer la identidad del joven y localizar el domicilio donde residía.

Con los elementos de prueba reunidos, la causa fue remitida a la Justicia y finalmente la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata solicitó una orden de allanamiento que se concretó en las últimas horas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 25 armas de fuego de distintos tipos, entre ellas pistolas, revólveres, escopetas y carabinas semiautomáticas, además de 6.704 cartuchos y municiones de diversos calibres.

Entre el material hallado figuraban una pistola Glock 17, una Bersa TPR9XT, una Beretta 96, una escopeta Benelli M2, una Molot Vepr-12, carabinas Smith & Wesson y Sig Sauer, además de un revólver Ruger Super Redhawk calibre .44 Magnum y un equipo de recarga de municiones.

Asimismo, se incautó el teléfono celular del adolescente y prendas de vestir que habrían sido utilizadas en las publicaciones investigadas.

Fuentes judiciales indicaron que tanto el menor como su progenitor fueron notificados de la formación de la causa por el delito de "Intimidación Pública", mientras que las armas secuestradas serán sometidas a peritajes técnicos para determinar su situación registral y funcional.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Sabrina Cladera, titular de la UFI N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, a cargo de María José Lescano.

Los investigadores destacaron que el caso se originó a partir del monitoreo de contenidos difundidos en redes sociales, donde el adolescente mostraba armamento de guerra y prácticas de tiro, una situación que encendió las alertas de las autoridades especializadas en la prevención de posibles episodios de violencia.