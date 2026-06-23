"No llames a la gorra”: motochorros le apuntaron al pecho para robarle el auto

Un joven fue asaltado a punta de pistola por dos motochorros que le robaron su auto cuando llegaba a la casa de un familiar en la localidad bonaerense de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 del lunes en Las Heras al 900, a pocos metros de la estación ferroviaria, cuando la víctima arribó a bordo de un Peugeot 208 gris y detuvo la marcha con las balizas encendidas.

Según se observa en imágenes registradas por una cámara de seguridad, el joven descendió del vehículo e instantes después fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en moto.

En ese momento, el acompañante del rodado descendió armado, apuntó directamente al pecho del automovilista y le exigió la entrega de las llaves del vehículo. Durante el asalto, incluso le preguntó cómo se ponía en marcha el auto, a lo que la víctima respondió que era mediante un botón de encendido.

Tras concretar el robo, uno de los asaltantes escapó en el vehículo y su cómplice lo hizo en la moto, mientras la víctima ingresaba a la vivienda y daba aviso de lo ocurrido.

En medio de la secuencia, uno de los delincuentes lanzó una advertencia para evitar la denuncia inmediata antes de huir por la zona, según se desprende del registro fílmico del hecho. "No llames a la gorra, nada", le dijo.

El vehículo robado es un Peugeot 208 color gris, patente AI 176 ZD, cuya localización continúa siendo materia de búsqueda.

Los autores del hecho no fueron identificados hasta el momento, mientras se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer el recorrido de fuga de los motociclistas.