Iba en bici alcoholizado y chocó con una camioneta que dobló a la izquierda en una avenida

Un ciclista de 45 años resultó herido tras chocar contra una camioneta en Salta, en un siniestro vial ocurrido en horas de la tarde en el barrio San Francisco Solano.

El hecho se registró alrededor de las 16.30 en la intersección de avenida Discépolo y Xamena, donde, por motivos que se investigan, se produjo la colisión entre una bicicleta y un vehículo.

De acuerdo con los primeros datos, el ciclista circulaba bajo los efectos del alcohol, con un registro de 0,58 gramos por litro de sangre, cuando impactó de lleno contra una camioneta que realizaba un giro hacia la izquierda en la avenida.

Tras el choque, el hombre cayó sobre la calzada y sufrió cortes en la zona de la cabeza y un traumatismo facial. Fue asistido en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladado por una ambulancia del SAMEC al Hospital San Bernardo para su atención médica.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 62 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

El siniestro fue detectado a través de las cámaras del Centro de Videovigilancia de Capital, lo que motivó la intervención del Centro de Coordinación Operativa, que dispuso el envío de personal policial y de emergencias al lugar.

En el caso interviene la Fiscalía Penal 6, que trabaja para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.