Un shock eléctrico contra la inseguridad: cómo funciona el novedoso dispositivo para evitar el robos y cuánto sale

En un nuevo capítulo de la lucha contra la inseguridad, se conoció un nuevo sistema de uso accesible que colabora para evitar distintos tipos de robos.



Se trata de un aparato que activa presionando tres botones en un reloj digital que la víctima lleva en la muñeca.



Una correa es la que transmite la descarga eléctrica y el sistema cuenta con una batería independiente que dura un mes.



El kit incluye un el sistema de armado completo: generador, dos cintas de conducción y un disparador.



Trae además velcros, mosquetones y aros para colocar de acuerdo al modelo que se quiera.



Se adapta a distintas pertenencias que quieran ser resguardadas de los delincuentes, como bicicletas, mochilas, carteras, bolsos, motos, autos, etc.



El disparador tiene que ir con la persona para que el sistema pueda activarse, ideal cuando el robo ya fue ejecutado y la víctima ya se encuentra en zona segura.

Puede colocarse en la muñeca, en un bolsillo o en la hebilla del cinturón porque es del tamaño de un reloj y tiene tres botones que tienen que ser presionados al mismo tiempo para aplicar la descarga de 6.000 voltios.



Un caso de uso exitoso:



En Remedios de Escalada, Lanús, una mujer logró impedir que le robaran su moto gracias a un dispositivo de descargas eléctricas que le dio a un ladrón .



La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una de las casas del barrio.



nte el ataque, la víctima entregó su vehículo sin oponer resistencia. "Activé el Shock-Bag y esperé", contó en una nota.



Cuando los ladrones se iban con su moto, Débora activó el dispositivo antirrobo y automáticamente le dio una descarga eléctrica a uno de los delincuentes, que tuvo que bajarse de la moto y huyó rengueando.



Fue a pocos metros de donde se había realizado el ataque. Enseguida Débora pudo recuperar su moto.