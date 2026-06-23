Salió a festejar borracho con retroexcavadora y rompió todo: tenía 1,7 de alcohol en sangre

Un hombre de 47 años salió a festejar el tiunfo de Argentina y fue detenido en la ciudad entrerriana de Concordia luego de manejar una retroexcavadora con 1,7 gramos de alcohol en sangre y provocar un choque múltiple en el que destrozó al menos siete vehículos estacionados y dejó un saldo de dos personas heridas, aunque ninguna de gravedad.

El hecho ocurrió cuando el operario ingresó a la ciudad por la Ruta Provincial N°4 al mando de una máquina de construcción perteneciente a una empresa privada y, fuera de control, avanzó por distintas calles embistiendo autos estacionados a su paso.

El primer impacto se registró sobre la calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde la retroexcavadora chocó contra un Fiat Siena blanco, provocándole importantes daños materiales. Minutos después, continuó su recorrido y volvió a impactar contra un Renault que se encontraba estacionado en la misma arteria.

Vecinos de la zona relataron escenas de desesperación al advertir la magnitud del episodio. “Está re borracho”, se escuchó decir a testigos que observaron el avance descontrolado de la maquinaria pesada. “¡Pará, vas a matar a alguien!”, gritaron otros intentos por detener al conductor.

El recorrido continuó hacia la avenida Presidente Illia, en inmediaciones del barrio El Silencio, donde el vehículo embistió a dos camionetas estacionadas, provocando lesiones leves a personas que se encontraban dentro de los rodados.

Según el comisario inspector José María Rosatelli, jefe departamental de Concordia, en la zona del hipódromo la máquina impactó contra una camioneta que circulaba en el mismo sentido, llegando a levantarla con la pala y desplazándola de mano.

“Al chocar y levantarla con su pala la hace cambiar de mano. Unos 800 metros más adelante choca a otra camioneta que estaba en un semáforo”, explicó el jefe policial.

Finalmente, tras un operativo de emergencia, efectivos policiales lograron interceptar la retroexcavadora y detener al conductor, que quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con las primeras pericias, tres de los siete vehículos involucrados sufrieron destrucción total, mientras que los restantes registraron daños parciales, principalmente en sus laterales.