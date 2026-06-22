Manejaban dos bunkers de drogas y les encontraron cocaína, pasta base y ketamina

Bajo los lineamientos ordenados por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal De Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron dos importantes puntos de acopio, fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes en la Provincia de Buenos Aires, deteniendo además a los sujetos que realizaban dicha actividad ilícita.

A raíz de diversas tareas investigativas, se efectivizaron dos operativos vinculados al comercio de drogas ambos procedimientos realizados por personal de la División Operaciones Área Metropolitana Norte de esta Institución.

En el primero se determinó que dos hombres se dedicarían a la comercialización de sustancias prohibidas en la localidad de Villa Celina.

Las diversas pesquisas realizadas por los efectivos federales permitieron identificar a los investigados y documentar distintas maniobras compatibles con la venta de droga al menudeo, ubicada en lq calle Escobar al 600.

Intervino durante la investigación la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº14 Temática de Estupefacientes, a cargo del Dr. Fernando Amador López.

Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Dr. Rubén Norberto Ochipinti, ordenó la realización del allanamiento a dicha finca. Como resultado del procedimiento fueron detenidos tres hombres mayores de edad.

Asimismo se secuestraron 450 gramos de clorhidrato de cocaína, 355 gramos de ketamina, 15 gramos de marihuana, 59 gramos de pasta base de cocaína todo listo para su distribución, 77 gramos de pasta base compacta, seis balanzas de precisión, una pistola calibre .11,25 con numeración suprimida, cargador colocado, cuatro cartuchos en su interior y uno alojado en recámara, un rifle de aire comprimido, siete teléfonos celulares, distintos elementos de corte y fraccionamiento con restos de sustancias estupefacientes, 692.000 pesos en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

En el segundo operativo, el personal policial allanó una finca ubicada en el partido de Pilar, utilizada para la comercialización de estupefacientes al menudeo.

La investigación se inició en febrero del corriente año, a raíz de la recepción de un oficio judicial proveniente de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Pilar, a cargo del Dr. Pablo Menteguiaga, que daba cuenta de la existencia de un inmueble que sería utilizado para la comercialización de cocaína y marihuana.

En consecuencia, los efectivos federales efectuaron diversas tareas de campo y análisis de datos, determinando que un domicilio ubicado en la localidad de Del Viso, era utilizado por un sospechoso para la distribución de narcóticos bajo la modalidad de narcomenudeo.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías Nº7 de San Isidro, a cargo del Dr. Walter Federico Saettone, ordenó el allanamiento a la vivienda situada en la calle Los Tulipanes al 3200. Allí fue detenido el involucrado y se secuestraron 300 gramos de marihuana, 82 de clorhidrato de cocaína, dos escopetas, un rifle de aire comprimido, 83 mil pesos en efectivo, dos balanzas de precisión, un teléfono celular y documentación de interés para la causa.

Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.