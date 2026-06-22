Entró a “comprar” cigarrillos, sacó un arma y le apuntó a la empleada para robarle la recaudación

Un delincuente que se hizo pasar por cliente ingresó a una despensa del barrio Lomas del Golf, en el sudoeste de Mar del Plata, pidió un paquete de cigarrillos y, cuando parecía dispuesto a pagar, extrajo un arma de fuego de su cintura para amenazar a la empleada y robar la recaudación del comercio, además de su teléfono celular.

El violento hecho ocurrió en un almacén y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes son analizadas por los investigadores para intentar identificar al asaltante, que actuó solo y a cara descubierta.

Según se observa en la grabación, el hombre ingresó al negocio como un cliente más y solicitó un paquete de cigarrillos. Incluso consultó a la trabajadora si quedaban variedades mentoladas, en una maniobra que no despertó sospechas.

Sin embargo, al momento de abonar la compra, el sujeto cambió repentinamente de actitud, sacó una pistola de entre sus prendas y apuntó directamente a la empleada.

"Dame la plata y el celular, poné todo en la mochila", le exigió bajo amenazas de muerte, mientras mantenía el arma dirigida hacia la víctima.

De acuerdo con las imágenes, el ladrón repitió varias veces el pedido de dinero hasta que la mujer, visiblemente atemorizada, tomó la recaudación de la caja registradora y la colocó dentro de la mochila que llevaba el asaltante. Además, le entregó su teléfono celular y los paquetes de cigarrillos que le había solicitado.

El robo se desarrolló en apenas unos 40 segundos y concluyó cuando el delincuente abandonó el comercio y escapó con rumbo desconocido.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las cámaras de seguridad registraron con claridad el rostro del sospechoso y toda la secuencia del asalto, por lo que las imágenes ya forman parte de las actuaciones destinadas a establecer su identidad y lograr su detención.