Menores tajeaban neumáticos de autos estacionados y se burlaban frente a las cámaras

Un grupo de menores quedó escrachado en las cámaras de seguridad mientras dañaba las cubiertas de varios vehículos estacionados en distintos sectores de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. El hecho generó indignación entre los vecinos y reclamos para que los padres de los menores afronten los costos de los daños ocasionados.

Las imágenes muestran a varios adolescentes recorriendo una calle durante la madrugada y acercándose a autos estacionados. Según denunciaron los damnificados, los jóvenes realizaron cortes intencionales en los neumáticos antes de retirarse del lugar.

Una de las víctimas relató que descubrió el daño al comenzar la jornada. "Hoy amanecimos con la cubierta de uno de nuestros autos totalmente en llanta, con un tajo, hecho por estos chicos que se ve que no tienen nada que hacer", expresó a través de una publicación acompañada por el video captado por las cámaras de vigilancia.

La vecina también pidió colaboración para identificar a los responsables y evitar que situaciones similaresse repitan. "Les pido por favor que lo compartan para que se sepa quién fue y no lo vuelva a hacer. Encima se escucha en el video cómo se burlan de la cámara, sintiéndose totalmente impunes", señaló.

De acuerdo con su testimonio, la denuncia fue radicada ante las autoridades correspondientes, aunque manifestó su frustración por las limitaciones legales derivadas de la edad de los presuntos involucrados.

"Hicimos la denuncia correspondiente, pero como son menores de edad no pueden hacer nada. Si bien la baja de la edad de imputabilidad aún no entró en vigencia, nos imaginábamos que esto iba a ser así, por lo que decidimos subir el video", sostuvo.

Tras la difusión de las imágenes, numerosos vecinos afirmaron haber sufrido daños similares en sus vehículos y coincidieron en reclamar que los padres o tutores de los menores asuman la responsabilidad económica por la rotura de los neumáticos.

Según indicaron los comentarios publicados en redes sociales, fueron varios los autos afectados durante la misma madrugada, por lo que los damnificados esperan que la investigación permita identificar a los autores y determinar las responsabilidades correspondientes.