Se atrincheró en su casa, amenazaba con quitarse la vida y lo redujeron con una Taser

La utilización de la pistola Taser en un operativo realizado en Villa Gobernador Gálvez permitió que efectivos policiales pudieran reducir y contener a un hombre de 36 años que permanecía atrincherado en su domicilio y amenazaba con autolesionarse.





El procedimiento se llevó adelante la noche del miércoles en un domicilio de Edison al 1000 de Villa Gobernador Gálvez, y estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico local y de la ciudad de Rosario.





A las 22 horas del miércoles, operadores de la Central 911 tomaron conocimiento de que había un hombre atrincherado dentro de una habitación, manifestando intenciones de atentar contra su propia vida. A partir de dicha situación se implementaron diversas estrategias de disuasión y contención por parte del personal policial.



Como el hombre permanecía encerrado en un sector de la vivienda, dieron aviso al 911 para convocar a un operador de Taser, arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza. Minutos después arribó personal del Comando Radioeléctrico de Rosario para proceder a la utilización de dicho dispositivo.