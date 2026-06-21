Pescadores desaparecidos: 7 días de angustia y un panorama cada vez más oscuro

La embarcación Chamigo-Ho partió entre las 6 y las 8.30 del 14 de junio desde el Camping Hudson. A las 20.50 horas de ese mismo día, personal del Camping Hudson alertó a la Prefectura de que la lancha no había vuelto.

A partir de allí, se inició una desesperada búsqueda para dar con Alejandro Boscardin, de 28 años y conductor de la lancha, Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli.

Con el transcurrir de los días, creció el misterio, ya que se trataba de una tripulación con experiencia que además contaba con elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS.

Cómo parte de la búsqueda, los efectivos solicitan a todas las embarcaciones que circundan la zona que avisen de cualquier avistaje del barco, los tripulantes o sus restos. Se prevé que el avión PA-62 de la Fuerza realice un sobrevuelo por la zona, mientras que los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin” seguirán navegando por el área de emergencia.

Además, la Prefectura desplegará embarcaciones de menor porte, como semirrígidos y una moto de agua, para actuar de manera coordinada con el resto de los medios y acceder a zonas de menor profundidad.

Hasta el momento se han realizado reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular sin obtener resultados positivos. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la Dra. Silvia Noemí Borrone.