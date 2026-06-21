Bajó a su hijito y a un compañerito y fue asaltada por motochorros que le robaron el auto

Una mujer fue asaltada por dos motochorros armados en el barrio Divino Rostro de Mar del Plata, luego de haber trasladado a su hijo y a un compañero de escuela hasta una vivienda.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, minutos antes de las 20, en inmediaciones de una casa ubicada en la calle Matheu al 1300.

Según indicaron las fuentes, la mujer arribó al lugar a bordo de su vehículo particular y detuvo la marcha frente al domicilio donde debía ingresar el menor junto al amiguito y la madre de su compañero. Desde el auto aguardó unos instantes para verificar que ingresaran al interior de la vivienda.

En ese contexto, cuando los menores ya habían entrado al inmueble y la conductora permanecía en el interior del vehículo preparándose para retirarse, dos delincuentes que circulaban en una moto se detuvieron junto al vehículo.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, uno de los ladrones descendió de inmediato, se acercó a la ventanilla del rodado y, bajo amenazas con un arma de fuego, encañonó a la mujer, generando una situación de extrema tensión.

Fuentes del caso señalaron que la víctima intentó descender rápidamente del vehículo y escapar a pie, mientras el asaltante continuaba intimidándola para concretar el robo.

El hecho es investigado por personal policial de la jurisdicción, que analiza registros de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del ataque, que escaparon tras el episodio.