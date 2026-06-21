Un BMW chocó con una moto, denunciaron que el conductor se había dado a la fuga y era mentira

Un nuevo registro fílmico incorporado a la investigación del siniestro vial ocurrido en Santa Fe modificó la hipótesis inicial del caso, al demostrar que el conductor de un auto BMW no se dio a la fuga tras el impacto con un motociclista, sino que permaneció en el lugar y brindó asistencia a la víctima.

El hecho ocurrió en Hipólito Yrigoyen y Baigorria había generado una denuncia por presunto abandono de persona, luego de la difusión de un video de corta duración que mostraba parte de la secuencia inmediatamente posterior al choque.

Sin embargo, de acuerdo con el material de mayor extensión incorporado posteriormente a la causa, se observa que el automovilista desciende de su vehículo de forma inmediata tras la colisión y se dirige hacia el joven motociclista, que había quedado tendido sobre la calzada.

Las imágenes completas dan cuenta de que el conductor permanece junto a la víctima en el lugar del hecho, asistiendo en los primeros momentos posteriores al siniestro y aguardando la llegada de familiares del joven, entre ellos su padre, sin retirarse de la escena.

A partir de esta nueva evidencia, la fiscalía interviniente y personal policial evalúan la continuidad de las actuaciones y la posible reconfiguración de la imputación inicial, que había sido impulsada bajo la presunción de abandono.

Fuentes del caso indicaron que el nuevo material resulta clave para reconstruir de manera integral la secuencia del accidente, mientras se analizan las circunstancias en las que se difundieron inicialmente fragmentos parciales del episodio.