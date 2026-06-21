Emboscaron a un camionero en la ruta 3 y le pegaron un tiro para robarle 43 millones de pesos

Tres personas pertenecientes al mismo grupo familiar fueron detenidas, se secuestraron armas de fuego y se recuperaron más de 43 millones de pesos tras un violento asalto a un camión de transporte de mercaderías ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 3, en inmediaciones de Pampa Salamanca.

El operativo fue desplegado por la Policía del Chubut mediante el uso de drones térmicos, efectivos de fuerzas especiales y la División Canes, lo que permitió localizar a los sospechosos ocultos en un sumidero natural luego de una fuga a pie por zona de campo.

El hecho se registró el sábado alrededor de las 18, cuando un camión que circulaba por la Ruta 3 fue interceptado por una camioneta Dodge RAM blanca sin chapas patentes. De acuerdo a la investigación, tres individuos armados descendieron del vehículo y, mediante amenazas con armas de fuego, exigieron la entrega del dinero correspondiente a la recaudación que transportaba el rodado de carga.

Durante el asalto, el conductor del camión recibió un disparo en la zona abdominal y posteriormente fue trasladado por los propios atacantes en la camioneta utilizada para cometer el hecho. Minutos más tarde, los sospechosos abandonaron el vehículo en cercanías del acceso norte a Comodoro Rivadavia y continuaron la fuga a pie hacia un área rural.

Los primeros efectivos en arribar al lugar priorizaron la asistencia médica de la víctima, quien fue derivada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención especializada.

Como resultado del operativo, la Policía recuperó la totalidad del dinero sustraído, que asciende a más de 43 millones de pesos distribuidos en 95 fajos de efectivo. Además, se secuestró un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros, municiones de distintos calibres y elementos descartados durante la huida. También fue incautada la camioneta utilizada en el hecho, que quedó sujeta a peritajes.

La localización de los sospechosos se logró gracias al trabajo de la División Canes, cuyo perro rastreador D’Artagnan siguió el rastro de los fugitivos hasta un sumidero natural, donde los tres individuos fueron hallados ocultos y detenidos sin incidentes.

Posteriormente, en el marco de las actuaciones, se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, capuchas y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que avanza con distintas medidas probatorias para determinar la participación de los imputados y reconstruir la dinámica del violento asalto.