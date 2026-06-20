Chocó a un hombre en silla de ruedas, lo dejó tirado y se fugó

Había sido un largo día, ya eran las 19 y un hombre en sillas de ruedas, que se dedicaba a vender golosinas en la calle, volvía a su casa. Al llegar a la zona de Arieta y Gavilán sintió un fuerte golpe y quedó desparramado en el asfalto.

Una Kangoo blanca que venía a fondo por la avenida nunca lo vio, lo impactó desde atrás y lo hizo salir volando. Por la fuerza del choque quedó tirado varios metros más adelante, la silla quedó destruida y la mercadería arruinada.

Fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas y posteriormente fue dado de alta.

La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 del Departamento Judicial de La Matanza. Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría de La Tablada se encuentra abocado a la investigación para identificar al conductor y establecer las circunstancias del hecho.

A pesar de las pruebas obtenidas por la policía, el fiscal Gastón Bianchi de la UFI 3 de La Matanza aún no tomó ninguna medida al respecto.