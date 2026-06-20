Llevaba 1 kilo de marihuana en una funda de almohada, lo siguieron y descubrieron su “búnker”

Los efectivos observaron a un hombre que transportaba una funda de almohada y que, al advertir la presencia policial, escapó a la carrera.

Tras una persecución, los policías lograron alcanzarlo dentro de una vivienda, donde descubrieron que llevaba dos bolsas selladas al vacío con más de un kilo de marihuana.

Dentro del inmueble, además, fue reducido un segundo hombre y los efectivos hallaron dos armas con sus respectivas municiones, 180 municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, celulares y marihuana fraccionada y lista para comercialización.

El magistrado interventor dispuso la detención de ambos involucrados, el secuestro de los elementos hallados y una consigna policial para determinar si el lugar funcionaba como un búnker de venta de drogas.

Uno de los detenidos registra antecedentes entre 2019 y 2023 por tenencia de estupefacientes, privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones, tentativa de usurpación y violación de medidas sanitarias.

Su cómplice, a su vez, acumula antecedentes entre 2020 y 2024 por abuso sexual simple, tentativa de robo, lesiones e infracción a la Ley 23.737 por comercialización de drogas.