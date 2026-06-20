Descubrieron el desarmadero de autos robados más grandes del mundo: secuestraron más de 2000 repuestos

El “Centro Comercio al Servicio del Automotor (Autopartes y Servicios)”, ubicado en la Av. Gaona, entre Sauce y El Sereno, ofrecía muy buenos precios y era referencia en la zona. Sin embargo, una pista llevó una investigación por robo hasta sus puertas.

La investigación se originó a partir de la búsqueda de una motocicleta con pedido de secuestro activo. A raíz de dicho descubrimiento, inspeccionaron el resto de los vehículos, descubriendo que varios de ellos figuraban como “Estado Sin Novedad”. Una toma aérea del dron reveló la magnitud del parque automotor que los sospechosos regentaban.

Los investigadores lo calificaron como el “desarmadero de autos más grande del mundo”. A su vez, hicieron hincapié en un detalle: el sitio funcionaba pegado al Acceso Oeste, algo que facilitaba el descarte de los vehículos robados por parte de las bandas de delincuentes que los proveían.

El fiscal dispuso que se proceda al secuestro de la totalidad de los vehículos, autopartes y repuestos en infracción, como también a la aprehensión de los investigados, por ser propietario del comercio en cuestión y responsable de la firma. Y con respecto a los vehículos que no se hallan dados de baja, ordenó que se identifique a los propietarios y se les reciba declaración testimonial.

Incautación masiva

* 116 Espejos exteriores

* 21 Fusileras

* 12 Tapa de cilindros

* 143 Ópticas

* 109 Computadoras ECU

* 33 Tableros instrumentales

* 67 Bombas de combustible

* 3 Airbag

* 19 Cremalleras

* 16 Paragolpes

* 607 Autopartes (puertas)

* 20 Motores

* 108 Burros de arranque

* 93 Alternadores

* 50 Ópticas delanteras de motocicleta

* 37 Caños de escape

* 46 Tanques de combustible

* 252 Llantas de diferentes tamaños

* 173 Cubiertas sin llantas

* 28 Butacas

* 124 Estéreos

* 13 Restos de automóviles (desarmados)

Total de autopartes y repuestos: 2090

Los responsables fueron imputados por “Encubrimiento Agravado por el ánimo de lucro con Habitualidad”.