Robaron un auto, se tirotearon con la policía y le dieron en la cabeza a un nene de 14 años

Un operativo cerrojo de la Comisaría 3ra y la Departamental terminó con un feroz raid delictivo que comenzó en Castelar Norte y terminó en el camino hacia Luján y que, de milagro, no terminó en tragedia.

Todo comenzó cuando los ladrones, de 25 y 33 años, robaron un Toyota Etios a una mujer de 46 y se fugaron por la Colectora Acceso Oeste. Rápidamente, personal de la Departamental de Ituzaingó y la Comisaría 3ra “Las Cabañas” pusieron en marcha un operativo cerrojo para detenerlos.

Mientras uno de los delincuentes manejaba, el otro iba disparando por la ventanilla con un revólver calibre 38. Uno de los tiros pegó en la cabeza de un nene de 14 años que circulaba como acompañante en la moto de su papá. De forma milagrosa, el casco amortiguó la bala que llegó hasta su pómulo derecho sin atravesarlo.

Tras varios minutos de persecución, los efectivos lograron frenarlos en Av. Pte. Perón y La Chacarera. El vehículo robado tenía los neumáticos delanteros destruidos y varios impactos de bala producto del enfrentamiento. Al momento de la detención, una pelota cayó rodando desde el interior del vehículo.

Los ladrones fueron imputados por robo automotor, resistencia a la autoridad y lesiones agravadas, debido al balazo que recibió el menor.