Robaron $100 mil en una fábrica de pastas y escaparon por los techos frente a 4 patrulleros

Delincuentes ingresaron a robar a un conocido local de pastas de la localidad bonaerense de Lanús mediante la modalidad escruche, se escondieron en el techo cuando se activó la alarma y lograron escapar, pese a la llegada de varios patrulleros al lugar.

El hecho ocurrió en el comercio de pastas "Aurora", ubicado sobre la avenida San Martín al 2100, en jurisdicción de Lanús Oeste.

Según las fuentes, personal del Comando de Patrullas de Lanús acudió al lugar tras un alerta emitido por el sistema de seguridad privado, que había detectado mediante cámaras la presencia de un hombre dentro del local.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del comercio, identificado como Marcelo Torres, de 41 años, quien relató que desde la empresa de monitoreo Verisure le informaron que observaban a un intruso en el interior del establecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el delincuente habría ingresado tras forzar un ducto de ventilación y, al activarse la alarma, se ocultó en la zona del techo para evitar ser descubierto.

Fuentes del caso indicaron que al menos cuatro móviles policiales participaron del procedimiento. Los agentes inspeccionaron el interior del negocio y vieron a uno de los sospechosos en el techo. "Te vamos a bajar de un escopetazo", le advirtieron. Pero finalmente logró escapar por los techos.

Posteriormente, el dueño del local constató el faltante de unos 100.000 pesos en efectivo.

Aunque el comerciante manifestó que no tenía intención de radicar una denuncia formal, la Policía inició actuaciones de oficio por el hecho.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que busca identificar al autor del robo mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona.