Caravana de motos, descontrol y 48 detenidos: dos sospechosos iban en un vehículo robado

En el marco de operativos de saturación, la Policía de Pilar detuvo a 48 personas y uno de ellos circulaba con pedido de captura activo.

Guardia Urbana detuvo a dos sospechosos que circulaban en una moto robada, mientras realizaban diferentes maniobras peligrosas.

Asimismo, se establecieron diferentes controles antipicadas en diversos puntos del distrito, centralizados principalmente sobre la Colectora de Autopista Panamericana.

En los mismos, se llevaron a cabo identificación de ciudadanos, verificación de documentaciones y test de alcoholemia, en pos de prevenir cualquier delito y mantener el orden público.

Al mismo tiempo, se realizaron 15 operativos de saturación en todo el distrito: 6 en Pilar; 3 en M. Alberti y Del Viso; 2 en Champagnat y uno en Derqui. En total, durante las recorridas en los barrios y localidades, fueron identificadas más de 3900 personas y 3000 rodados.