El humo “antirrobo” no sirvió para evitar un asalto: desvalijaron un local de ropa

Cuatro delincuentes desvalijaron un local de ropa durante un robo ocurrido a la madrugada en Chile, donde en apenas tres minutos logró llevarse una importante cantidad de mercadería de primeras marcas. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y generó cuestionamientos sobre la efectividad de los sistemas de humo antirrobo, que en este caso se activaron cuando los autores ya se encontraban en plena fuga.

Según se observa en las imágenes, los ladrones llegaron al comercio a bordo de un auto blanco y actuaron de manera coordinada para concretar el golpe.

Los asaltantes destruyeron la puerta de vidrio a martillazos y patadas, mientras ubicaban el vehículo de culata frente al local para facilitar la carga de la mercadería robada.

Una vez dentro del negocio, los delincuentes recorrieron rápidamente las instalaciones y cargaron en el auto una gran cantidad de prendas y artículos de valor, dejando el comercio prácticamente vacío en cuestión de minutos.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y muestran que el sistema de humo antirrobo se activó cuando el robo ya estaba consumado y los sospechosos se encontraban subiendo al vehículo para escapar.

Entre los productos sustraídos se encuentran prendas y artículos de reconocidas marcas internacionales como Merrell y Columbia, cuyo valor total aún no fue precisado por los propietarios.

Tras el hecho, los dueños del comercio realizaron un llamado a la comunidad para que permanezca atenta ante posibles intentos de reventa de los productos robados y solicitaron que cualquier información que permita identificar a los responsables sea comunicada a las autoridades.