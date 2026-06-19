Le destrozaron la ventanilla en el semáforo para robarle y atropelló a los motochorros

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros de 38 y 39 años, uno de ellos con cinco antecedentes y un pedido de captura vigente, vinculados a cinco robos ocurridos este año en los barrios de Barracas, Boedo y Parque Patricios.

El detenido de 38 años acumulaba antecedentes por robos agravados por el uso de arma en 2019 y 2020, lesiones leves en 2020 y 2021, y robo agravado por el uso de arma impropia en 2026. Además, sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre, provincia de Buenos Aires.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 4A fue alertado por el 911 sobre un robo ocurrido en la zona de Jujuy y Rondeau, en Parque Patricios.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron una moto caída sobre la calzada y a uno de los sospechosos corriendo mientras era señalado por transeúntes como autor de un ilícito. Tras una breve persecución, lograron detenerlo a unos 50 metros del lugar y recuperar la mochila sustraída.

Testigos indicaron que el segundo delincuente había escapado a pie por la misma calle. Con esa información, personal del Departamento Motorizada y de la Comisaría Vecinal 4A logró interceptarlo sobre Catamarca al 2700, a unas dos cuadras del lugar del hecho.

Según relató la víctima, todo ocurrió cuando se encontraba detenido en un semáforo sobre Jujuy y Rondeau. En ese momento, los delincuentes, que circulaban en una moto, rompieron el vidrio delantero derecho de su Peugeot 208 y le sustrajeron una mochila que se encontraba en el asiento del acompañante.

Tras el robo, los sospechosos intentaron escapar, pero el damnificado aceleró y embistió la moto, provocando la caída de ambos. Los delincuentes continuaron la fuga a pie hasta ser detenidos por el personal policial.

Durante el procedimiento se secuestró una moto marca Honda, la mochila robada con una notebook, llaves, auriculares y cargadores, además de otros elementos de interés para la causa.

Los investigadores determinaron que, tras analizar las características del vehículo utilizado y otros datos de los delincuentes, ambos sospechosos cometieron una seguidilla de robos en Grito de Ascencio 3602, Rondeau al 2900, Amancio Alcorta al 2000, Luna y Uspallata, y Av. Chiclana 3850.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 52, a cargo del Dr. Ghirlanda, Secretaría N° 60 del Dr. Crocher, que dispuso la detención de ambos imputados y el secuestro de los elementos involucrados.