Tienen más de 60 años y formaban parte de una red de explotación sexual infantil: 7 detenidos

Un total de 45 allanamientos fueron realizados de manera simultánea en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en el marco del operativo denominado "Protección de las Infancias VII", una investigación coordinada por la Procuración General bonaerense para combatir delitos vinculados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a partir de requerimientos formulados por diversas fiscalías especializadas de la provincia.



Fuentes judiciales informaron que, tras tareas de inteligencia digital y análisis informático, los investigadores lograron identificar domicilios cuyos moradores estarían presuntamente vinculados a infracciones contempladas en el artículo 128 del Código Penal, que sanciona delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

Los allanamientos se concretaron en Bahía Blanca, Benavídez, Campana, City Bell, Ciudad Evita, Del Viso, Ensenada, Esteban Echeverría, Garín, Gregorio de Laferrere, González Catán, Haedo, Hilario Ascasubi, Hurlingham, Isidro Casanova, Ituzaingó, La Plata, Luján, Mercedes, Merlo, Pilar, Rafael Castillo, Rincón de Milberg, San Fernando, Villa Celina, Villa Luzuriaga, Villa Madero, Villa Udaondo y Virrey del Pino, entre otras localidades.

Como resultado del operativo fueron detenidas dos personas y otras cinco quedaron aprehendidas por disposición judicial, mientras que decenas de sospechosos fueron notificados de la formación de causas penales en su contra.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 69 teléfonos celulares, 15 computadoras portátiles, siete CPU, 60 discos rígidos, dos discos externos, ocho unidades de almacenamiento SSD, tres dispositivos M.2, 27 pendrives, 13 tarjetas de memoria, tres tablets, dos relojes inteligentes y diverso material que será sometido a peritajes informáticos.

Además, en uno de los domicilios allanados fue incautada una pistola calibre .22 junto con documentación y otros elementos de interés para la investigación.



En uno de los inmuebles allanados vive personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por lo que se dispuso la aplicación de un protocolo de seguridad específico para el desarrollo del operativo.

Las fuentes señalaron que el análisis preliminar realizado sobre algunos de los dispositivos secuestrados permitió detectar material compatible con la investigación, situación que derivó en nuevas medidas procesales dispuestas por los magistrados intervinientes.

La causa cuenta con la participación de fiscalías y juzgados de garantías de los departamentos judiciales de La Matanza, Morón, San Isidro, La Plata, Bahía Blanca, Mercedes y Zárate-Campana, entre otros.

Los investigadores destacaron que el operativo forma parte de una estrategia coordinada entre organismos judiciales y fuerzas especializadas para detectar y desarticular redes de circulación de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.