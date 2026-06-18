Fue a entregar un TV, le disparon en la cabeza para robarle la camioneta y se salvó de milagro

Dos delincuentes le dispararon en la cabeza a un repartidor durante un robo mientras realizaba una entrega en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere. Pese a la gravedad del ataque, logró sobrevivir gracias a que alcanzó a desviar el arma en el momento en que uno de los ladrones efectuó el disparo.

El hecho ocurrió en la zona de las calles Celestino Vidal y Besares, donde la víctima, identificada como Damián, se disponía a entregar un televisor a una clienta.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, dos asaltantes interceptaron al trabajador cuando descendía la mercadería. En cuestión de segundos, uno de ellos extrajo un arma de fuego y lo amenazó para apoderarse de la camioneta y de la carga.

En medio del forcejeo, el delincuente gatilló, pero el repartidor logró sujetarle el brazo y desviar parcialmente la trayectoria del proyectil. La bala rozó el cráneo y atravesó el cuero cabelludo sin ocasionar lesiones de mayor gravedad.

Tras el disparo, los atacantes continuaron exigiéndole la entrega del vehículo. “Dame las llaves”, le reclamaban mientras el hombre, aturdido y herido, escapaba corriendo. “No puedo, no puedo”, respondió cuando se alejaba.

La situación generó momentos de tensión para la mujer que esperaba recibir el televisor. Durante el enfrentamiento cayó al suelo junto al televisor, aunque no sufrió heridas de consideración.

Con la víctima fuera de escena, los delincuentes abordaron la camioneta de reparto y escaparon con toda la mercadería que aún transportaba para completar sus entregas.

Vecinos que presenciaron las consecuencias del ataque asistieron al trabajador y colaboraron para trasladarlo a un centro de salud cercano, donde recibió atención médica y se constató que la lesión era superficial.

Si bien el repartidor se encuentra fuera de peligro, el asalto le ocasionó importantes pérdidas materiales, ya que los ladrones se llevaron el vehículo que utilizaba para trabajar y la totalidad de la carga que transportaba al momento del hecho.