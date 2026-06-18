Fue a tomar un helado con su hija de 10 años, le robaron y le apuntaron a la cabeza a otro cliente

Un hombre que había ido con su hija de 10 años a una heladería de la localidad bonaerense de González Catán para comprar un helado fue sorprendido por tres delincuentes armados que lo rodearon, lo amenazaron con pistolas y lo golpearon para robarle.

Aunque la menor no aparece en las imágenes debido a la ubicación de la cámara de seguridad, también fue víctima del violento ataque.

El hecho ocurrió cerca de las 21.25 en la heladería "La Roxy", ubicada en la esquina de las calles Pérez y Patagonia, donde la víctima se encontraba con un helado en la mano cuando fue abordada por los asaltantes.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes, que actuaban con guantes y los rostros cubiertos, cercaron al hombre y comenzaron a revisarle los bolsillos mientras lo intimidaban con armas de fuego.

En medio del robo, los ladrones le pegaron piñas a la víctima para obligarla a entregar todos los objetos de valor que llevaba consigo. La secuencia se desarrolló en pocos segundos y generó momentos de tensión en el comercio, donde se encontraba otro cliente al que también le apuntaron pero que se salvó del robo.

Tras apoderarse de las pertenencias del hombre, los delincuentes escaparon del lugar y hasta el momento no habían sido identificados.

Las imágenes de las cámaras son analizadas por los investigadores para intentar establecer la identidad de los responsables y reconstruir el recorrido utilizado para la fuga.