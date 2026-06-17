"Narigón” Vázquez, el temible sicario que fue trasladado a un pabellón de máxima seguridad

Sebastián Eduardo “Narigón” Vázquez, el prófugo de alto perfil capturado en un procedimiento realizado por la Tropa de Operaciones Especiales en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, ya se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Nº 11 de Piñero. Se trata del tercero de los delincuentes más buscados por la provincia de Santa Fe que resultó detenido en los últimos ocho días, tras las caídas de Andrés Raúl “Plin” Acosta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Samuel Elías Reyes en la provincia de Córdoba.





“Tal como nos viene pidiendo el gobernador Maximiliano Pullaro, ya llevamos capturados 19 prófugos en los últimos 24 meses entre los más buscados. En el caso del “Narigón” Vázquez, veníamos siguiéndolo desde hace un tiempo, en tareas coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación y las Tropas de Operaciones Especiales. Una búsqueda que concluyó ayer en Villa Gobernador Gálvez, luego de incesantes tareas de investigación e inteligencia criminal”, señaló el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini.



El "Narigón" Vázquez, de 45 años, quedó alojado este martes por la noche en un pabellón de aislamiento de la cárcel de Piñero, hasta que sea llevado a audiencia imputativa. La Provincia de Santa Fe ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos por su captura. Una de las investigaciones en su contra lo sindican como uno de los sicarios de Lisandro “Limón” Contreras, uno de los líderes de la Banda de los Menores que también cayó entre los más buscados. También era una detención de interés para la causa que investiga el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Raúl “Rana” Attardo, jefe y subjefe de la barrabrava de Rosario Central.