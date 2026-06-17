Tremendo choque y vuelco: una camioneta dio varios tumbos y la conductora terminó en el hospital

Dos mujeres protagonizaron un fuerte accidente en el departamento mendocino de Maipú, cuando los vehículos que conducían chocaron en una esquina y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.40 en la intersección de las calles Tropero Sosa y Ozamis, donde por causas que se investigan chocaron un auto Toyota Yaris y una camioneta Peugeot Partner.

Según el reporte policial, el Toyota circulaba por Tropero Sosa en sentido este-oeste, mientras que la Partner avanzaba por Ozamis de norte a sur. Como consecuencia del impacto, la camioneta perdió la estabilidad y volcó, en una escena que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

La alerta sobre el accidente ingresó a través de la línea de emergencias 911, lo que motivó el rápido desplazamiento de personal policial y de los Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y prevención.

La Peugeot Partner era conducida por una mujer de 38 años, mientras que al volante del Toyota Yaris se encontraba otra mujer de 39.

Médicos que acudieron al lugar asistieron a la conductora de la camioneta, a quien le diagnosticaron traumatismos leves. Posteriormente fue trasladada al Hospital del Carmen para una mejor evaluación y control de sus lesiones.

Por su parte, efectivos de la Policía Vial realizaron los correspondientes controles de alcoholemia a ambas conductoras. Los resultados arrojaron 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre en los dos casos.