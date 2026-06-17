La sobrina nieta del ex presidente Duhalde escrachó a un taxista que la agredió

La sobrina nieta del ex presidente Eduardo Duhalde denunció que fue víctima de agresiones, discriminación y amenazas por parte de un taxista en de Mar del Plata, en un episodio que quedó registrado en video y que derivó en una presentación judicial para que se investigue lo ocurrido.

La denunciante es Abril Duhalde, de 23 años y con más de 70.000 seguidores en su cuenta de Instagram, quien difundió en sus redes sociales imágenes de la discusión que mantuvo con el conductor y relató que atravesó momentos de temor junto a su madre.

Según contó la joven, que fue representante de la Ciudad de Buenos Aires en la final de Miss Universo Argentina 2026, el incidente comenzó tras arribar a la Terminal de Ómnibus marplatense. Allí decidió abordar un taxi tradicional para trasladarse hasta su hotel, luego de que le recomendaran evitar solicitar vehículos mediante aplicaciones.

De acuerdo con su versión, durante el trayecto el conductor mantuvo una actitud hostil y realizó maniobras que la hicieron sentir incómoda. La situación se agravó al llegar al destino, cuando necesitó compartir datos móviles para concretar una transferencia bancaria con la que pretendía abonar el viaje.

"Me decía que seguramente tenía un iPhone Pro Max pero que tenía que pedir datos prestados. También me trató de cheta y soberbia", relató la modelo.

El conductor reaccionó violentamente cuando vio que la joven tomaba imágenes con su celular: "Voy a grabar la patente para denunciarlo". En respuesta, el conductor la insultó. "Boba", le dijo.

Siempre según la denuncia, el taxista también realizó comentarios despectivos: "Me discriminó por ser porteña", sostuvo Duhalde.

Durante el altercado, la madre de la joven intervino para recriminar la actitud del conductor. "Qué hacés, cómo le vas a pegar, andate para allá, sos un hombre muy agresivo", se la escucha decir en el video.

La influencer aseguró además que el chofer arrojó algunas de sus pertenencias durante la discusión y que llegó a sentirse paralizada por el miedo.

"Yo estaba temblando. Me quedé en blanco y no podía reaccionar", expresó en una publicación posterior, donde calificó el episodio como "una pesadilla".

Duhalde afirmó que decidió radicar una denuncia penal para que la Justicia determine las responsabilidades del caso y reclamó que se adopten medidas para prevenir situaciones similares.

Hasta el momento no trascendió una versión pública del taxista involucrado ni información oficial sobre el avance de las actuaciones judiciales iniciadas a partir de la denuncia.

La joven cuenta con una extensa trayectoria en el mundo de la moda. Además, se desempeña como productora de moda, asesora de imagen e influencer en redes sociales, donde reúne decenas de miles de seguidores.