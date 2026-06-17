Un “muro digital” contra el delito: Vicente López sumó nuevas lectoras de patentes en los accesos

En Vicente López presentaron una nueva etapa de ampliación del Anillo Digital, el sistema de cámaras con lectoras de patentes que permite monitorear los vehículos que entran y salen del municipio.





La tecnología permite identificar a aquellos que participaron en algún tipo de delito, actuando más rápido en la prevención de hechos de inseguridad con la Patrulla Municipal.



En ese marco, la intendenta destacó la importancia de esta herramienta para la prevención

del delito: “Seguimos ampliando el Anillo Digital, que son las cámaras que leen las patentes de autos, motos, camiones y cualquier vehículo que entra al municipio”.



Y continuó: “Estas cámaras van monitoreando si esos vehículos participaron en algún delito o forman parte de una investigación judicial. Es una tecnología muy útil que nos permite detectar rápidamente si hay delincuentes ingresando a Vicente López”.



Toda esta infraestructura es coordinada desde ESCUDO, donde se centralizan las imágenes de videovigilancia, las alertas generadas por los distintos sistemas y la coordinación operativa con las fuerzas de seguridad para brindar respuesta rápida en cada emergencia.



Finalmente, la intendenta remarcó la decisión del municipio de seguir invirtiendo

recursos propios para reforzar la seguridad de los vecinos:



“Nos seguimos defendiendo en Vicente López. Frente a un conurbano cada vez más violento y a una provincia que no da respuestas suficientes en materia de seguridad, nosotros seguimos invirtiendo recursos municipales”, dijo.



Y expresó también: “Vamos a seguir dándole a nuestra Patrulla y a la Policía las herramientas necesarias, en este caso tecnológicas, para que puedan hacer mejor su trabajo y cuidar a los vecinos”.