Lo engañaron con un saludo y le tiraron una patada a la cabeza para robarle

Un hombre fue víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “piraña” cuando caminaba por una calle de Ciudad Evita y fue interceptado por tres delincuentes que, tras simular un saludo amistoso para no despertar sospechas, lo rodearon y le sustrajeron sus pertenencias.

El hecho ocurrió cerca de la una de la madrugada sobre la calle Las Orquídeas, en el barrio 22 de Enero, partido de La Matanza, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según se observa en las imágenes y relataron vecinos del lugar, la víctima caminaba sola cuando advirtió que tres hombres se aproximaban de frente. Al cruzarse con él, uno de los sospechosos intentó generar confianza y le dijo: “¿Todo bien, flaco?”, mientras le extendía la mano para saludarlo.

Instantes después, los tres delincuentes rodearon al joven y comenzaron a revisarle los bolsillos en busca de objetos de valor. “No tengo nada, amigo”, respondió la víctima, mientras intentaba evitar el robo. Le lanzaron una patada a la cabeza que no llegó a golpearlo por apenas unos centímetros.

Sin embargo, uno de los asaltantes insistió y le ordenó a su cómplice: “Meté la mano”. Durante el asalto, los delincuentes lograron robarle la illetera y el celular. En un intento por recuperarlos, la víctima enfrentó a uno de los ladrones y le reclamó: “Qué hacés, dame que tengo las cosas de mi hijo”.

Pese a la resistencia del hombre, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar y se dieron a la fuga antes de que pudieran ser identificados o detenidos.

El episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio 22 de Enero, quienes denuncian una creciente sucesión de hechos delictivos en la zona y reclaman una mayor presencia policial para reforzar la seguridad durante la noche y la madrugada.

Hasta el momento no trascendieron detenciones ni la identificación de los autores del robo, mientras la investigación continúa para determinar sus identidades y establecer si están vinculados con otros hechos similares ocurridos en el distrito.