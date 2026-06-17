“Una pareja se está peleando en un Renault 12”: el conductor estaba armado y llevaba cocaína

Un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de El Talar luego de que agentes lo interceptaran cuando circulaba en un vehículo junto a una mujer, tras una denuncia vecinal que alertó sobre una fuerte discusión entre ambos.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes secuestraron un arma de fuego, estupefacientes y dinero durante la requisa del vehículo.

Todo comenzó cuando una vecina se comunicó con la central de monitoreo para advertir sobre una pelea que mantenían un hombre y una mujer dentro de un Renault 12 blanco que circulaba por la zona de Ruta 197 y San Martín.

“Acabo de ver a una pareja peleando en un Renault 12 blanco en 197 y San Martín”, fue el mensaje que activó la alerta en el sistema de vigilancia del municipio.

A partir de la denuncia, operadores del COT utilizaron las cámaras de seguridad para localizar el vehículo y seguir su recorrido en tiempo real. Con la información obtenida, se dio aviso a los móviles de prevención y a la Policía bonaerense, que desplegaron un operativo para interceptarlo.

Finalmente, el rodado fue detenido en la intersección de las calles Marcos Sastre y Saavedra, en la localidad de El Talar.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron al conductor y realizaron una requisa tanto del sospechoso como del interior del auto. Como resultado, hallaron un arma de fuego, estupefacientes y una suma de dinero en efectivo.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.