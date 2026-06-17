Celulares robados, 160 dosis de cocaína y pasta base y 5 locales clausurados en la villa 1-11-14

El Gobierno porteño desplegó un amplio operativo de saturación en el Barrio 1-11-14, en el Bajo Flores, con el objetivo de combatir la venta de drogas y ordenar el espacio público.

Este procedimiento es parte de las políticas diseñadas por la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para fortalecer la integración de los barrios y garantizar que la Ciudad sea una sola: con los mismos derechos y las mismas reglas para todos.

“Si al kirchnerismo le molesta que lleguen la ley y el orden a las villas, vamos por buen camino”, sostuvo Jorge Macri. El despliegue incluyó controles vehiculares, inspecciones en comercios y tareas de remoción de chatarra y basura en calles y veredas. Intervinieron distintas áreas del Gobierno porteño tanto en el interior del barrio como en los accesos.

Fueron detenidas tres personas vinculadas a la venta de drogas y de teléfonos celulares robados, y se secuestraron 160 dosis de cocaína y pasta base. También se remitieron 36 autos y seis motos por distintas infracciones y se desarrollaron tareas de limpieza y retiro de escombros sobre la avenida Perito Moreno, entre Varela y Fernández de la Cruz.

Las inspecciones comerciales derivaron en la clausura de cinco locales: un comercio ilegal de envío de dinero, un local de servicio de internet y alimentos, un negocio de electrodomésticos y un comercio de accesorios para telefonía celular.

Además de la Policía de la Ciudad, participaron agentes del área de Espacio Público, el Cuerpo de Agentes de Tránsito e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Parte de la política de orden integral dispuesta por el Gobierno porteño, este despliegue se suma a la Operación Tormenta Negra de ordenamiento simultáneo en todas las villas de la Ciudad, y a la Operación Muro de control de accesos a la Ciudad en la General Paz y los puentes del Riachuelo.