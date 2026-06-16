Pensó que eran motochorros y los atropelló con su camioneta: discutió y se escapó

Un hombre de 28 años fue detenido en la ciudad de La Plata tras atropellar con su camioneta a dos jóvenes a los que confundió con motochorros y escapar del lugar sin asistir a las víctimas, en un hecho ocurrido a comienzos de junio y que derivó en una investigación policial y un allanamiento ordenado por la Justicia.

Fuentes policiales informaron que la causa se inició a partir de la denuncia presentada por Mauricio Petorossi, de 21 años, quien relató que el 6 de junio se retiraba junto a un amigo de un supermercado ubicado en la zona de las calles 13 y 609 cuando fueron embestidos por una camioneta conducida por un hombre que, tras la colisión, huyó del lugar.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la moto sufrieron lesiones y el rodado resultó con importantes daños materiales.

En las imágenes se observa cómo ambos caen al asfalto y el conductor baja del vehículo tras el incidente. Sin embargo, tras mantener una breve discusión con ellos, sube nuevamente a la camioneta y abandona el lugar.

A partir de la denuncia, efectivos de la Departamental, del Destacamento Barrio Aeropuerto y del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizaron tareas investigativas y analizaron registros fílmicos de cámaras de seguridad que permitieron corroborar la mecánica del hecho y avanzar en la identificación del vehículo involucrado y de su conductor.

Con las pruebas reunidas, los investigadores localizaron una camioneta Dodge patente VBS684 y establecieron la identidad de su conductor, identificado como Lucas Nahuel Fleitas, de 28 años.

Posteriormente, el Juzgado de Garantías N° 4 ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle 607 entre 5 y 5 bis, procedimiento que arrojó resultado positivo.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron la camioneta investigada, además de prendas de vestir utilizadas al momento del hecho, entre ellas una campera verde y un pantalón celeste.

Asimismo, Fleitas fue aprehendido y trasladado junto con los elementos incautados a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11.

La causa fue caratulada como "lesiones y daños" y continúa bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades en el episodio.