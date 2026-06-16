Iban a meterse en la casa de una familia y vieron que una cámara infrarroja los estaba grabando

Cuatro delincuentes encapuchados desistieron de ingresar a una vivienda del barrio Camet luego de advertir la presencia de una cámara infrarroja con audio que registró toda la secuencia.

El hecho ocurrió a la madrugada en una casa ubicada en la intersección de las calles 20 y 17, donde el sistema de videovigilancia captó los movimientos de los ladrones cuando se aproximaban al inmueble.

Las imágenes muestran a cuatro ladrones con capuchas y sus rostros cubiertos avanzando de manera conjunta hacia el acceso principal de la propiedad. Una vez frente a la vivienda, permanecieron durante algunos segundos observando el lugar y analizando la situación.

Según se aprecia en el registro, uno de los sospechosos advirtió la existencia de la cámara instalada en el frente del domicilio y dirigió su mirada hacia el dispositivo.

A partir de ese momento, el grupo abandonó la maniobra y se retiró sin intentar forzar el ingreso ni concretar el robo.

Toda la secuencia se desarrolló en pocos segundos y quedó registrada por el sistema de seguridad de la vivienda.



El material audiovisual podrá ser utilizado como elemento de análisis en caso de que se inicie una investigación para identificar a los sospechosos y determinar si estuvieron involucrados en otros hechos delictivos ocurridos en la zona.