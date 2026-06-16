Clonaban llaves y robaron 25 camionetas: cayeron los jefes de la “banda de las Hilux”

Tras 16 allanamientos en Provincia de Buenos Aires y Jujuy, la Policía de la Ciudad desarticuló a la llamada “Banda de las Hilux”, que robó 25 camionetas, y la Justicia procesó con prisión preventiva a los dos cabecillas de la organización criminal por el delito de asociación ilícita.

Los dos procesados habían sido detenidos en el marco de las investigaciones que llevó a cabo la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad, que derivaron en los 16 allanamientos, todos en partidos del sur del conurbano bonaerense y uno en San Salvador de Jujuy.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Núñez y Saavedra, a cargo de José María Campagnoli.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una mujer a principios de mayo de este año ante la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad, por el robo de su camioneta, que había estacionado en Cubas al 3400, en Núñez.

La División Sustracción de Automotores y Autopartes, gracias a un seguimiento por geolocalización, llegó a un domicilio en Ezeiza, donde halló la camioneta robada, con el tambor del sistema de arranque forzado. Allí mismo, había otras dos camionetas Toyota que habían sido sustraídas en Núñez y Belgrano.

El sujeto sindicado como jefe de la banda había sido dejado en libertad en septiembre del año pasado, luego de haber sido condenado por encubrimiento reiterado a dos años de prisión en suspenso.

Durante el mismo operativo, secuestraron un Fiat Argo que estaba vinculado a un robo de chapa patente y cinco matafuegos con el dominio de otras camionetas Hilux.

Las investigaciones continuaron en torno a las filmaciones de esos casos, y detectaron que un Fiat Argo y una Ford EcoSport figuraban como vehículos de apoyo.

Al respecto, fue clave para la investigación la detención de dos hombres y una mujer en una EcoSport en abril pasado, en Saavedra, con elementos relevantes para la causa.

Los detectives llegaron a la conclusión de que desde ese vehículo se marcaba a las camionetas, Hilux y SW, para luego abrirlas una vez que las dejaban estacionadas.

Con los datos acumulados, la fiscalía solicitó 16 allanamientos en las localidades bonaerenses de Ezeiza, Monte Grande, Tristán Suárez, Lomas de Zamora, El Jagüel, Llavallol, Berazategui, Quilmes y en el Barrio Alto Comedero, de la capital de Jujuy.

El pedido fue avalado y ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Alfredo Godoy, Secretaría 156 de Darío Rinaldi, con exhortos al Juzgado de Garantías 7 Descentralizado de Ezeiza, de los Juzgados de Garantías 1 y 2 de Lomas de Zamora, de los Juzgados de Garantías 2 y 4 de Quilmes, y de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Número 1 de San Salvador de Jujuy.

Los dos jefes de la organización criminal fueron detenidos, al igual que un tercer hombre por tenencia ilegal de arma de fuego. Además, fueron notificados otras diez personas que quedaron vinculadas a la causa por asociación ilícita.

El juez Godoy impuso prisión preventiva al jefe y lugarteniente de la banda. Al primero teniendo en cuenta los antecedentes con condena por juicio abreviado por encubrimiento agravado. Al otro imputado también le impuso el procesamiento con prisión preventiva.

Este último contaba con una suspensión de proceso a prueba vigente ante el Tribunal Oral Criminal 10 de Lomas de Zamora por el delito de robo agravado en concurso con encubrimiento.

En los allanamientos los detectives secuestraron dispositivos electrónicos (26 teléfonos celulares, tres computadoras, una tablet, un pendrive, 15 máquinas de impresión 3D, un tester automotriz, dos escáneres, un programador de llaves y máquinas cortadoras de llaves automáticas), herramientas (una amoladora, un atornillador a batería y un elemento punzante para la apertura de vehículos), autopartes de camionetas Hilux (7 patentes, 4 de ellas con pedido de secuestro, dos ruedas completas y una cubierta, dos estéreos, un motor de arranque y 38 llaves de vehículos), una escopeta de doble cañón (16mm) y cartuchos (12 y 16mm).