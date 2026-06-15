“Yo si quiero te robo a vos y a tu compañero”: amenazó al empleado y se llevó plata

Eran las 11 de la mañana y había poco movimiento en un comercio de telefonía celular ubicado sobre la Avenida Colón. Un joven atendía solo mientras su compañero estaba en el taller de atrás haciendo reparaciones.

Fue en ese momento que entró un hombre a consultar por el precio del arreglo de su teléfono que se había roto. Pero inmediatamente después, hizo una segunda pregunta que descolocó al empleado: “¿estás solo?”. Este le replicó que había otro más.

“Yo si quiero te robo a vos y a tu compañero”, le dijo en modo amenazante. “Tranqui, tranqui”, dijo el muchacho de la caja. El delincuente le exigió 20 mil pesos de la caja. Cuando se los dio, le pidió un poco más. Durante ese intercambio, donde lo amenazó casi susurrando, quedó grabado en primer plano por las cámaras del lugar.

Luego le pidió un parlante y, como si fuera un cliente regular, vio varias opciones hasta quedar conforme. Acto seguido, se retiró del lugar y le dijo que no llame a la policía.

Según vecinos, el delincuente sería un conocido cuidacoches que va variando de cuadras en la zona donde concretó el asalto.