Amoladoras y pistolas: detuvieron a 12 boqueteros cuando estaban por entrar a una sede del Banco Provincia

Como resultado de diversas investigaciones se logró establecer con alto grado de probabilidad que los integrantes de la organización investigada ejecutarían durante el presente fin de semana largo un hecho delictivo contra una sucursal del Banco Provincia, emplazada sobre la calle Laprida al 1036.

De esta manera se intensificaron los dispositivos de vigilancia y observación sobre los objetivos investigados, manteniéndose un monitoreo permanente mediante recursos técnicos y personal encubierto perteneciente a ambas fuerzas. Intervino durante las pesquisas la Fiscalía Federal de Morón, a cargo del Dr. Sebastián BASSO.

En ese contexto, los efectivos federales apostados en las inmediaciones del objetivo observaron ingresar, previo saltar el muro de una finca lindera emplazada detrás de la entidad bancaria, a un masculino encapuchado y utilizando guantes, registrándose instantes después la activación del sistema de alarma del banco.

Durante el procedimiento fueron interceptados los vehículos utilizados por la organización, donde fueron detenidos 12 sujetos y se secuestraron tres vehículos, barretas, corta cadenas, pasamontañas, distinto tipo de herramientas, varios teléfonos celulares, amoldadoras, dinero en efectivo, dos armas de fuego calibre 9 mm, municiones, elementos de comunicación y demás efectos de interés para la investigación.

Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, Secretaría N.° 7, a cargo del Dr. Claudio Galdi.